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вторник, 22 февраля 2022 14:13

МИД отзывает из РФ временного поверенного в делах Украины

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МИД отзывает из РФ временного поверенного в делах Украины
Василий Покотило был вызван в Украину для проведения консультаций. Фото: pixabay.com

Министерство иностранных дел Украины отзывает для консультаций временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покотило.

Об этом сообщила пресс-служба МИД 22 февраля.

Причиной такого решения является признание Россией так называемых ДНР и ЛНР как "независимых республик".

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"В связи с принятием руководством Российской Федерации противоправных решений по признанию "независимости" созданных ею квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины, временно поверенного в делах Украины в Российской Федерации, вызвали в Украину для консультаций", - говорится в заявлении.

21 февраля президент России Владимир Путин признал оккупированные территории Востока Украины "независимыми республиками". Он также изложил собственную версию истории за последние 105 лет и повторил тезис российской пропаганды, что современная Украина "была создана большевистской Россией".

После этого Путин подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Речь идет о якобы "миротворцах".

Колонны тяжелой техники без опознавательных знаков двинулись на Донбасс.

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Дата
22
февраля

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