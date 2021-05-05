МИД Франции вызвало посла РФ и осудило действия России

В МИД Франции вызвали посла РФ Алексея Мешкова. Фото: pixabay.com

Франция осудила введение Россией санкций в отношении высокопоставленных европейских чиновников.

В МИД вызвали посла РФ Алексея Мешкова, сообщается на сайте французского ведомства. Послу выразили обеспокоенность после недавнего утверждения указа о наборе на службу местных работников дипломатических представительств. Россию призвали не имплементировать его.

"Мы решительно осуждаем меры, объявленные 30 апреля российскими властями против нескольких европейских чиновников, включая президента Европарламента, вице-президента Европейской комиссии госпожу Юрову и депутата французского парламента Жака Мэра. Мы повторяем нашу с ними солидарность", - говорится в сообщении.

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Министерство иностранных дел РФ запретило въезд вице-президенту Европейской комиссии Вере Юровой и главе Европарламента Давиду Сассоли. Евросоюз в России обвинили в продолжении односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций.