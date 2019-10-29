Microsoft заявила об крупной атаке российских хакеров

Группировку Strontium называют ответственной за кибератаки на Демократическую партию США, НАТО, французский телеканал TV5 Monde, Бундестаг. Фото: из открытых источников

Корпорация Microsoft обнаружила атаку хакеров, связанных с российскими властями, на антидопинговые организации по всему миру.

Сообщение об этом опубликовали в блоге корпорации.

Центр сбора информации об угрозах Microsoft отследил крупные кибератаки на антидопинговые и спортивные организации, которые были совершены группой под названием Strontium, также известной как Fancy Bear и APT28.

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"По меньшей мере 16 национальных и международных спортивных и антидопинговых организаций на трех континентах стали жертвами этих нападений, которые начались 16 сентября, незадолго до появления сообщений о новых возможных действиях, предпринимаемых Всемирным антидопинговым агентством", - говорится в сообщении.

По данным Microsoft некоторые из атак были успешными. Хакеры использовали фишинг, распыление паролей и вредоносные программы.

Ранее сообщалось, что российские хакеры могут атаковать через принтеры. Для взлома корпоративных сетей они начали использовать принтеры и VoIP-телефоны.