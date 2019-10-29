Microsoft заявила об крупной атаке российских хакеров

Корпорация Microsoft обнаружила атаку хакеров, связанных с российскими властями, на антидопинговые организации по всему миру.
Сообщение об этом опубликовали в блоге корпорации.
Центр сбора информации об угрозах Microsoft отследил крупные кибератаки на антидопинговые и спортивные организации, которые были совершены группой под названием Strontium, также известной как Fancy Bear и APT28.
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"По меньшей мере 16 национальных и международных спортивных и антидопинговых организаций на трех континентах стали жертвами этих нападений, которые начались 16 сентября, незадолго до появления сообщений о новых возможных действиях, предпринимаемых Всемирным антидопинговым агентством", - говорится в сообщении.
По данным Microsoft некоторые из атак были успешными. Хакеры использовали фишинг, распыление паролей и вредоносные программы.
Ранее сообщалось, что российские хакеры могут атаковать через принтеры. Для взлома корпоративных сетей они начали использовать принтеры и VoIP-телефоны.
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