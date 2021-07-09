Между случаями воспаления сердца и вакцинами Pfizer и Moderna обнаружили связь

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Просмотров: 63
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
Просмотров: 405
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
Просмотров: 234
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 351
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 1251
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
3 Просмотров: 1170
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
Просмотров: 963
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Просмотров: 477
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Просмотров: 1368
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 1332
Фото
Все фото
7
3
4
5
4
Лучшие фото пятницы: хористы-футболисты, колючая проволока на границе с Беларусью и мост в одеяле
Лучшие фото пятницы: хористы-футболисты, колючая проволока на границе с Беларусью и мост в одеяле
Родился ребенок-гигант: как выглядит малыш
Родился ребенок-гигант: как выглядит малыш
Поезд со школьниками сошел с рельсов и упал в воду
Поезд со школьниками сошел с рельсов и упал в воду
Проснулся крупнейший вулкан Европы - мощные фото
Проснулся крупнейший вулкан Европы - мощные фото
Аномальный ливень затопил метро: люди плавали в подземке
Аномальный ливень затопил метро: люди плавали в подземке
Видео
Все видео
Украинец устроил дебош на венгерской таможне - показали видео
Украинец устроил дебош на венгерской таможне - показали видео
Сварились на мелководье - от аномальной жары гибнут морские животные
Сварились на мелководье - от аномальной жары гибнут морские животные
На белорусском заводе вспыхнул пожар
На белорусском заводе вспыхнул пожар
Ливень смывал людей на улицах: видео стихии
Ливень смывал людей на улицах: видео стихии
Лидеры Испании и Литвы экстренно прервали брифинг из-за вторжения авиации РФ
Лидеры Испании и Литвы экстренно прервали брифинг из-за вторжения авиации РФ
Интервью
1/5
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
Просмотров: 405
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 360
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 441
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 567
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2547
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
09 июля 2021
Просмотров: 54
Топ
Немає нічого простішого, ніж футбол. Принаймні в душі чи не кожен мужчина є потенційним тренером національної збірної. Він знає все про найкращу ...
пятница, 09 июля 2021 20:36

Между случаями воспаления сердца и вакцинами Pfizer и Moderna обнаружили связь

  Комментировать
Между случаями воспаления сердца и вакцинами Pfizer и Moderna обнаружили связь
Преимущества всех разрешенных вакцин перевешивают их риски - ЕМА. Фото: Reuters

Европейское агентство по лекарствам (EMA) выявило связь между ковид-вакцинами от Pfizer и Moderna и случаями воспаления сердца.

EMA рассмотрело более 300 случаев миокардита и перикардита в Европейском Союзе, а также в Исландии, Норвегии и Лихтенштейне, сообщает Reuters.

В большинстве случаев это произошло после вакцинации препаратом Pfizer.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Может ли человек заразиться коронавирусом от вакцины

"Сердечные заболевания, такие как миокардит и перикардит (воспаление наружной оболочки сердечной мышцы), должны быть указаны как возможные побочные эффекты вакцин. Такие случаи возникали преимущественно в течение 14 дней после вакцинации", - заявил комитет по безопасности EMА.

В компании Pfizer заявили, что эти случаи были преимущественно легкими и люди выздоравливают в течение короткого времени после стандартного лечения и отдыха. Основными симптомами недомогания оказались одышка, тахикардия и боль в груди.

"EMA подтверждает, что преимущества всех разрешенных вакцин против коронавируса по-прежнему перевешивают их риски", - отметили в агентстве.

В конце июля во всех центрах массовой вакцинации против коронавируса появится американская вакцина "Пфайзер", которую в Украину завозят под названием "Комирнати". Прививаться смогут все желающие. Сейчас в пунктах колют китайский препарат "Коронавак".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Между случаями воспаления сердца и вакцинами Pfizer и Moderna обнаружили связь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
июля

Украинец выстрелил в российского чиновника в Польше

Идеальный мужчина: Том Хэнкс празднует 65-летие

Открыли "сидящий" памятник Шевченко

Самое читаемое
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
5
 Просмотров: 10512
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
6
 Просмотров: 7290
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
28
 Просмотров: 6697
Гороскоп на 9 июля: для кого наступает звездный час
Гороскоп на 9 июля: для кого наступает звездный час
 Просмотров: 5517
&quot;Нашествие жуков. Больно кусаются&quot; - блогер разнес отдых в Лазурном
"Нашествие жуков. Больно кусаются" - блогер разнес отдых в Лазурном
 Просмотров: 5328
Мир
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
 Просмотров: 63
Лучшие фото пятницы: хористы-футболисты, колючая проволока на границе с Беларусью и мост в одеяле
Лучшие фото пятницы: хористы-футболисты, колючая проволока на границе с Беларусью и мост в одеяле
7
 Просмотров: 378
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
 Просмотров: 405
Украинец устроил дебош на венгерской таможне - показали видео
Украинец устроил дебош на венгерской таможне - показали видео
 Просмотров: 468
Родился ребенок-гигант: как выглядит малыш
Родился ребенок-гигант: как выглядит малыш
3
 Просмотров: 918
Больше всего комментируют
4
Партия Зеленского "полностью потеряла берега" - сети
3
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
2
Судебная реформа: Зеленский ветировал закон
2
Нардеп под действием наркотиков устроил ДТП на своем Mustang
2
Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге - социологи
Голосов: 391
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть