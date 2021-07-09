Между случаями воспаления сердца и вакцинами Pfizer и Moderna обнаружили связь

Преимущества всех разрешенных вакцин перевешивают их риски - ЕМА. Фото: Reuters

Европейское агентство по лекарствам (EMA) выявило связь между ковид-вакцинами от Pfizer и Moderna и случаями воспаления сердца.

EMA рассмотрело более 300 случаев миокардита и перикардита в Европейском Союзе, а также в Исландии, Норвегии и Лихтенштейне, сообщает Reuters.

В большинстве случаев это произошло после вакцинации препаратом Pfizer.

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"Сердечные заболевания, такие как миокардит и перикардит (воспаление наружной оболочки сердечной мышцы), должны быть указаны как возможные побочные эффекты вакцин. Такие случаи возникали преимущественно в течение 14 дней после вакцинации", - заявил комитет по безопасности EMА.

В компании Pfizer заявили, что эти случаи были преимущественно легкими и люди выздоравливают в течение короткого времени после стандартного лечения и отдыха. Основными симптомами недомогания оказались одышка, тахикардия и боль в груди.

"EMA подтверждает, что преимущества всех разрешенных вакцин против коронавируса по-прежнему перевешивают их риски", - отметили в агентстве.

В конце июля во всех центрах массовой вакцинации против коронавируса появится американская вакцина "Пфайзер", которую в Украину завозят под названием "Комирнати". Прививаться смогут все желающие. Сейчас в пунктах колют китайский препарат "Коронавак".