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вторник, 01 марта 2022 10:43

Метрополитен-опера выгнал российского дирижера и певицу

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Метрополитен-опера выгнал российского дирижера и певицу
"Не бывает "искусства вне политики". Фото: Reuters

The Metropolitan Opera, ведущий театр в США, один из центров мировой музыкальной культуры, расторг контракты с российским дирижером Валерием Георгиевым и певицей Анной Нетребко.

Об этом сообщил писатель Дорж Бату.

"Отныне у The Metropolitan Opera нет ни российского дирижера Гергиева, ни певицы Нетребко – Met расторг с ними контракты.

Зато есть Гимн Украины.

Перед началом оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос" минутой молчания зал почтил память невинных жертв российской агрессии.

А после прозвучал Гимн Украины в исполнении хора и оркестра The Metropolitan Opera, - сообщил писатель.

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"Не бывает "искусства вне политики". Бывает искусство ради жизни и справедливости", - добавил.

Британский музыкант, один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни поддержал Украину, борющуюся с российской агрессией.

Американская певица Мадонна сравнила президента страны-агрессора РФ Владимира Путина с Адольфом Гитлером и призвала мир помочь Украине.

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