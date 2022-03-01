Британский музыкант, один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни поддержал Украину, которая борется с российской агрессией.
Легендарный певец выложил в Twitter фото с Майдана Незалежности, где он на сцене держит сине-желтый флаг.
"Вспоминаем, как играли для наших друзей в Украине на Майдане Незалежности в 2008 году и думаем о них в это тяжелое время.
Мы посылаем свою любовь и поддержку", – написал.
Музыкант добавил: StandWithUkraine.
Также он опубликовал ссылку на страницу ЮНИСЕФ, где где можно сделать пожертвование для пострадавших от войны детей в Украине, сайт savethechildren.org.uk и страницу Красного Креста.
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