Легендарный певец выложил фото с сине-желтым флагом. Фото: @PaulMcCartney

Британский музыкант, один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни поддержал Украину, которая борется с российской агрессией.

Легендарный певец выложил в Twitter фото с Майдана Незалежности, где он на сцене держит сине-желтый флаг.

"Вспоминаем, как играли для наших друзей в Украине на Майдане Незалежности в 2008 году и думаем о них в это тяжелое время.

Мы посылаем свою любовь и поддержку", – написал.

Музыкант добавил: StandWithUkraine.

Также он опубликовал ссылку на страницу ЮНИСЕФ, где где можно сделать пожертвование для пострадавших от войны детей в Украине, сайт savethechildren.org.uk и страницу Красного Креста.

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