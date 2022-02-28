Маск передал Украине доступ к спутниковому Интернету

Американский бизнесмен, основатель компании SpaceX Илон Маск передал Украине станции Starlink с доступом к спутниковому Интернету.
Об этом в понедельник вечером сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федеоров.
"Starlink – здесь", - написал Федоров в Twitter.
"Первая партия станций спутникового Интернета StarLink прибыла в Украину! Спасибо Илону Маску и всем партнерам свободной Украины!
Продолжаем борьбу на всех фронтах!", - также заявил министр цифровой трансформации.
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Федоров обращался к Маску за помощью на прошлой неделе.
Ранее министр цифровой трансформации обратился к гендиректору Apple Тиму Куку заблокировать для граждан РФ Apple Store.
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