Украина просит заблокировать Apple Store россиянам

Таким образом, Федоров хочет активизировать российскую молодежь. Фото: t.me/zedigital/1093

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров просит заблокировать для граждан России Apple Store.

Об этом он сообщил в Telegram.

Он обратился с такой просьбой к гендиректору Apple Тиму Куку.

"Обратился в СЕО компании Apple, Тима Кука, заблокировать для граждан РФ Apple Store, поддержать пакет санкций правительства США, запретить загружать свои продукты в маркеты! Разрешаете выбирать себе президентом убийцу, тогда придется наслаждаться сайтом россия 24", - сообщил Федоров.

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Он попросил таким способом защитить от России Европу и весь мир.

"Мы нуждаемся в вашей поддержке. В 2022 году едва ли не лучшим ответом на танки, грады и ракеты есть современные технологии", - отметил Федоров в своем обращении.

Европейский Союз заморозит активы Путина и Лаврова.