Маск передал Украине доступ к спутниковому Интернету

Американский бизнесмен, основатель компании SpaceX Илон Маск передал Украине станции Starlink с доступом к спутниковому Интернету.

Об этом в понедельник вечером сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федеоров.

"Starlink – здесь", - написал Федоров в Twitter.

"Первая партия станций спутникового Интернета StarLink прибыла в Украину! Спасибо Илону Маску и всем партнерам свободной Украины!

Продолжаем борьбу на всех фронтах!" - также заявил министр цифровой трансформации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин еще не понимает, что он проиграл войну против Украины - экс-посол США

Федоров обращался к Маску за помощью на прошлой неделе.

Ранее министр цифровой трансформации обратился к гендиректору Apple Тиму Куку заблокировать для граждан РФ Apple Store.