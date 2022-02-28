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понедельник, 28 февраля 2022 22:57

Спецтема: Напад Росії на Україну

Маск передал Украине доступ к спутниковому Интернету

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Американский бизнесмен, основатель компании SpaceX Илон Маск передал Украине станции Starlink с доступом к спутниковому Интернету.

Об этом в понедельник вечером сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федеоров.

"Starlink – здесь", - написал Федоров в Twitter.

 

"Первая партия станций спутникового Интернета StarLink прибыла в Украину! Спасибо Илону Маску и всем партнерам свободной Украины!

Продолжаем борьбу на всех фронтах!" - также заявил министр цифровой трансформации.

 

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Федоров обращался к Маску за помощью на прошлой неделе.

Ранее министр цифровой трансформации обратился к гендиректору Apple Тиму Куку заблокировать для граждан РФ Apple Store.

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