"Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим" - Лукашенко обратился к оппозиции

Лукашенко назвал оппозицию Беларуси черной сотней. Фото: belta.by

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко, на заседании Совета безопасности Беларуси назвал оппозиционный совет страны черной сотней.

Об этом сообщило провластное издание belta.by.



"Я уже об этом говорил: создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим", - сказал Лукашенко.



Он предупредил, что создание альтернативных или параллельных органов власти с целью ее захвата карается законом.

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Несмотря на попытки разгонов протестующих силовиками, в Минске продолжается национальная забастовка, объявленная ​​16 августа. Это 11-й день протестов.