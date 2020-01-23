Меркель в Давосе произнесет специальное обращение

Сообщили программу третьего дня Всемирного экономического форума. Фото: flickr.com

В третий день Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе обсудят ряд вопросов геополитики, экономики, науки и технологий.

Программа третьего дня опубликована на сайте форума.

В повестке дня – ряд геополитических тем: будущее НАТО, ЕС после Brexit, стратегические планы G20, ситуация на Ближнем Востоке, в Колумбии, Индии и Малайзии.

Также будут обсуждаться экологические и климатические проблемы, развитие науки, концепции городов будущего, налогообложение цифровой экономики, кибербезопасность, борьба с доминированием доллара, вызовы глобализации и другие темы.

10:30. Специальное обращение Хуана Гуайдо - главы Нацсобрания Венесуэлы, который более чем в 50 странах признан временным президентом страны.

11:15. Панель об экономических рисках в связи с Brexit.

12:00. Пресс-конференция президента Ганы Нана Акуфо-Аддо.

12:00. Панель правительства Саудовской Аравии о стратегических приоритетах в G20.

12:15. Будущее НАТО. Среди спикеров – генсек Альянса Йенс Столтенберг и президент Польши Анджей Дуда.

12:30. Беседа с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

15:00. Специальное обращение канцлера Германии Ангелы Меркель.

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15:45. Панель "Неспокойный Ближний Восток". Среди спикеров члены правительства Ирака и Саудовской Аравии, специальный представитель Генерального секретаря ООН, президент регионального правительства Курдистана, директор аналитического центра Chatham House.

17:00. Специальное обращение Джузеппе Конте, премьер-министра Италии.

19:00. Специальное обращение Антонио Гутерреша, Генерального секретаря ООН.

Расписание приведено по Киевскому времени.

Президент Владимир Зеленский назвал недостаточными действия международного сообщества относительно российской агрессии в Украине. Об этом он сказал в своем заявлении на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.