Зеленский в Давосе: Украинцам мало всемирной обеспокоенности

Владимир Зеленский выступил на форуме с 10-минутной речью

Президент Владимир Зеленский назвал недостаточными действия международного сообщества относительно российской агрессии в Украине.

Об этом он сказал в своем заявлении на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

"Шестой год в моей стране идет война. Шестой год, как Россия аннексировала у нас часть территории, несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать. Такая у нас new normality (новое состояние). Да, мир сплотился вокруг решения этих вопросов. Но достаточно ли украинцам, погибшим и тем, кто потерял дома, всемирной озабоченности и беспокойства? Этого мало", - сказал Зеленский.

Он отметил, что мир нуждается в переосмыслении и обновлении правил, особенно правил международной безопасности.

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Президент Владимир Зеленский принимает участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума, который проходит в швейцарском Давосе. Оттуда он полетит в Израиль для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Там также будет российский президент Владимир Путин. В Кремле заявили, что Киев просил о встрече президентов во время их визита в Израиль.