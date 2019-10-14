Меркель призвала Эрдогана немедленно прекратить наступление в Сирии

Меркель призвала прекратить наступление в Сирии. Фото: DW

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить наступление турецких сил в северо-восточной части Сирии.

Такой призыв Меркель сделала во время проведенного в воскресенье телефонного разговора с турецким лидером. Во время телефонных переговоров Меркель высказалась за "немедленное прекращение" наступательной операции турецких вооруженных сил в этом регионе, цитирует информагентство Reuters.

Меркель убеждена, что эта операция, несмотря на обоснованные интересы Турции в сфере безопасности, грозит привести к перемещению значительного количества местных жителей, дестабилизации региона и усиление террористической группировки "Исламское государство".

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Главными темами во время телефонных переговоров, инициированных Эрдоганом, были нынешняя наступательная операция Турции в Сирии и ситуация в этой части государства, а также ситуация в сирийской провинции Идлиб и работы по разведке и поиску природного газа Турцией в Восточном Средиземноморье.

Накануне стало известно о решении Берлина приостановить выдачу новых разрешений на экспорт немецких вооружений в Турцию из-за начала наступательной операции турецких войск против сирийских курдов.