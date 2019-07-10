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среда, 10 июля 2019 14:51

Меркель опять стало плохо на публике

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Меркель опять стало плохо на публике
Ангела Меркель оставит пост канцлера Германии 2021 года. Фото: BBC.com

Канцлеру Германии Ангеле Меркель в третий раз стало плохо на публике.

На этот раз ее самочувствие ухудшилось во время встречи с премьер-министром Финляндии, пишет Обозреватель.

До этого ухудшение ее физического состояния заметили во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Германии Франком Вальтером-Штанмаером.

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На выступлении в Будапеште немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что санкции против России не снимут, пока не будут реализованы основные Минские соглашения.

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