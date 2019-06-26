Санкции против России не снимут - Меркель

Меркель заявила, что санкции против России не снимут. Фото: google.com

На выступлении в Будапеште немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что санкции против России не снимут, пока не будут реализованы основные Минские соглашения.

"Всем было бы приятно, если бы санкции не нужно было вводить, в том числе и мне. Однако ограничительные меры были введены, поскольку территориальная целостность Украины была нарушена. Мы считаем, что санкции правильные и важные до тех пор, пока не будут выполнены Минские договоренности", - сообщила канцлер, пишет Merkur.

Меркель рассказала о переговорах с президентом Украины.

"Мы уже говорили с новым украинским президентом. Однако ситуация сейчас такова, что перемирие на Донбассе до сих пор нет, нет достаточного прогресса для снятия ограничительных мер. В связи с этим считаю правильным, что они были продолжены", - отметила Меркель.

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