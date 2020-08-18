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вторник, 18 августа 2020 16:12

Меркель обсудила с Путиным ситуацию в Беларуси

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Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила ситуацию в Беларуси.

Канцлер заявила, что белорусским властям необходимо прекратить насилие против митингующих и немедленно отпустить на свободу политзаключенных, сообщила "Европейская правда".

Автор: "Извєстия"
  Телефонный разговор состоялся по инициативе немецкой стороны
Телефонный разговор состоялся по инициативе немецкой стороны

"Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса", - привел слова пресс-секретаря сайт немецкого правительства.

В пресс-службе Кремля подтвердили, что разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.

"С российской стороны акцентировано на неприемлемости любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущие к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки", - заявили в офисе российского президента.

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Канада призывает Беларусь к проведению "свободных и честных выборов", поскольку считает результаты подсчета бюллетеней, согласно которым победил действующий глава государства Александр Лукашенко, "сфальсифицированными".

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