Меркель обсудила с Путиным ситуацию в Беларуси

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила ситуацию в Беларуси.

Канцлер заявила, что белорусским властям необходимо прекратить насилие против митингующих и немедленно отпустить на свободу политзаключенных, сообщила "Европейская правда".

Автор: "Извєстия" Телефонный разговор состоялся по инициативе немецкой стороны

"Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса", - привел слова пресс-секретаря сайт немецкого правительства.



В пресс-службе Кремля подтвердили, что разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.



"С российской стороны акцентировано на неприемлемости любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущие к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки", - заявили в офисе российского президента.



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Канада призывает Беларусь к проведению "свободных и честных выборов", поскольку считает результаты подсчета бюллетеней, согласно которым победил действующий глава государства Александр Лукашенко, "сфальсифицированными".