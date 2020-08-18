Канада призвала провести в Беларуси "честные и прозрачные" выборы

Канада не признает выборы в Беларуси. Фото: Прямой

Канада призывает Беларусь к проведению "свободных и честных выборов", поскольку считает результаты подсчета бюллетеней, согласно которым победил действующий глава государства Александр Лукашенко, "сфальсифицированными".

Канада осуждает репрессии со стороны белорусского правительства против протестующих, со ссылкой на канадского министра иностранных дел Франсуа-Филиппа Шампаня сообщает National Post.

"Канада будет продолжать стоять с белорусским народом, и мы будем работать с нашими международными партнерами для того, чтобы их голоса были услышаны, а виновных в подрыве демократии и жестоких действиях по протестующих привлекли к ответственности", - сказал Шампань.

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9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, и после обнародования данных первых экзит-полов, где победа была за Лукашенко, белорусы вышли на акции протеста во многих городах страны.