Меркель объяснила, когда вакцинируется от Covid-19

Меркель вакцинируется от Covid-19 позже. Фото: REUTERS

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель планирует сделать прививки от Covid-19, когда "наступит ее очередь".

Об этом она заявила во время новогодней речи, пишет DW.

В Германии в первую очередь получат вакцину пенсионеры старше 80 лет, жители и сотрудники домов престарелых, а также медперсонал.

Следующими в очереди на вакцинацию являются немцы, старше 70 лет, а также те, кто обеспечивает функционирование государства, в частности полиция, охрана, пожарные.

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В категории повышенного приоритета для тех, кому за 60 лет, есть "люди на релевантных позициях в правительстве".

66-летняя Меркель, очевидно, относится к третьей группе. Однако, время вакцинации каждого конкретного лица определяется местными органами власти.

Германия начала свою программу вакцинации 27 декабря. Напомним, что жесткий карантин в Германии планируют продлить еще на две-три недели: до 24 или 31 января 2021.