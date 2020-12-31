Меркель объяснила, когда вакцинируется от Covid-19

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель планирует сделать прививки от Covid-19, когда "наступит ее очередь".
Об этом она заявила во время новогодней речи, пишет DW.
В Германии в первую очередь получат вакцину пенсионеры старше 80 лет, жители и сотрудники домов престарелых, а также медперсонал.
Следующими в очереди на вакцинацию являются немцы, старше 70 лет, а также те, кто обеспечивает функционирование государства, в частности полиция, охрана, пожарные.
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В категории повышенного приоритета для тех, кому за 60 лет, есть "люди на релевантных позициях в правительстве".
66-летняя Меркель, очевидно, относится к третьей группе. Однако, время вакцинации каждого конкретного лица определяется местными органами власти.
Германия начала свою программу вакцинации 27 декабря.
Напомним, что жесткий карантин в Германии планируют продлить еще на две-три недели: до 24 или 31 января 2021.
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