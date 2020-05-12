Меркель и Шмыгаль поговорили о Донбассе и коронавирусе

Канцлер Германии Ангела Меркель на видеоконференции обсудила с украинским премьером Денисом Шмыгалем ситуацию на Донбассе, двусторонние отношения и пандемию коронавируса.
Шмыгаль сообщил о намерении правительства Украины продолжать реформы в тесном сотрудничестве с ЕС и МВФ - сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Об этом пишет Интерфакс-Украина.
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"Они говорили о тесных двусторонних и экономических отношениях, процессе реформ в Украине и ситуации с безопасностью на востоке Украины. Канцлер подтвердила премьер-министру поддержку ФРГ в отношении курса реформ, особенно в сфере децентрализации, энергетики, права и борьбы с коррупцией", - сказал Зайберт.
Канцлер и премьер обсудили меры по подавлению пандемии коронавируса. Меркель заверила, что проверит возможности оказать поддержку в преодолении кризиса.
Хотя Германия и вступает в "новую фазу пандемии", то есть ослабляет режим карантина, Ангела Меркель высказалась о том, что все-таки останется важным после грядущих послаблений введенного из-за коронавируса карантина.
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