Меркель и Шмыгаль поговорили о Донбассе и коронавирусе

Kantsler pidtverdyla prem'yer-ministru pidtrymku FRN u vidnoshenni kursu reform. Foto Foto: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung , osoblyvo v sferi detsentralizatsiyi, enerhetyky, prava i borotʹby z koruptsiyeyu", - skazav Zaybert. Kantsler i prem'yer obhovoryly zakhody z prydushennya pandemiyi koronavirusu. Kantsler zapevnyla, shcho perevirytʹ mozhlyvosti nadaty pidtrymku v podolanni kryzy. Khocha Nimechchyna vstupaye v "novu fazu pandemiyi", tobto poslablyuye rezhym karantynu, Anhela Merkelʹ vyslovylasya pro te, shcho vse-taky zalyshytʹsya vazhlyvym pislya pryydeshnikh poslablenʹ vvedenoho cherez koronavirus karantynu. Показати більше 600/5000 Канцлер подтвердила премьер-министру поддержку ФРГ в отношении курса реформ. Фото Foto: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung

Канцлер Германии Ангела Меркель на видеоконференции обсудила с украинским премьером Денисом Шмыгалем ситуацию на Донбассе, двусторонние отношения и пандемию коронавируса.

Шмыгаль сообщил о намерении правительства Украины продолжать реформы в тесном сотрудничестве с ЕС и МВФ - сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Входим в новую фазу пандемии": Меркель рассказала о том, что останется после карантина

"Они говорили о тесных двусторонних и экономических отношениях, процессе реформ в Украине и ситуации с безопасностью на востоке Украины. Канцлер подтвердила премьер-министру поддержку ФРГ в отношении курса реформ, особенно в сфере децентрализации, энергетики, права и борьбы с коррупцией", - сказал Зайберт.

Канцлер и премьер обсудили меры по подавлению пандемии коронавируса. Меркель заверила, что проверит возможности оказать поддержку в преодолении кризиса.

Хотя Германия и вступает в "новую фазу пандемии", то есть ослабляет режим карантина, Ангела Меркель высказалась о том, что все-таки останется важным после грядущих послаблений введенного из-за коронавируса карантина.