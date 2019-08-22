Меркель должна указать Путину его место - посол

Посол Украины призвал Меркель повлиять на Кремль. Фото: liga

Канцлер ФРГ Ангела Меркель благодаря своему политическому весу должна указать Владимиру Путину его место и достичь мира в Украине.

В интервью немецкому телеканалу MDR об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Посол напомнил, что последняя встреча в нормандском формате на высшем уровне состоялась 3 года назад. С тех пор Россия игнорировала выполнения Минских договоренностей. Поэтому необходима новая встреча, чтобы принудить Путина к миру.

"В этом федеральный канцлер Ангела Меркель, как и ранее, играет центральную роль, и мы, украинцы, надеемся, что она поставит на чашу весов всю свою политическую вес, чтобы указать Путину его место и наконец достичь прогресса", - сказал дипломат.

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Мельник надеется, что вклад Берлина в урегулировании конфликта на Донбассе будет еще больше усилен.

"Сейчас нам снова нужна новая динамика, снова нужно давление, ведь мы видим, что без политического давления дело почти не продвигается. Санкции должны быть расширены, чтобы Путин понял, что надо наконец действовать, а не только выкручиваться", - добавил он.

Американский телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон договорились пригласить Россию в G7 в 2020-м. Об этом СМИ стало известно от высокопоставленного источника в Белом доме. Первой против возвращения России выступила Германия, ведь "обе ситуации (после которых РФ исключили из G8. - Gazeta.ua) сохраняются". Президент Франции Эммануэль Макрон в своем заявлении отметил, что условием возвращения России в "Большую восьмерку" должно быть урегулирование "украинской проблемы". Однако, по его мнению, обсуждение вопроса о восстановлении G8 с участием РФ уместно. В этом году саммит лидеров G7 пройдет с 24 по 26 августа во Франции в Биаррице. Россию выгнали из группы наиболее экономически развитых государств - G8 - за аннексию Крыма в 2014-м.