Меркель больше не будет баллотироваться в канцлеры

Ангела Меркель на посту канцлера Германии с 2005 года. Фото: Reuters

Ангела Меркель больше не будет идти в канцлеры Германии. Об этом она сказала в новогоднем обращении.

Меркель также заявила о том, что последний год пребывания у власти был одним из самых трудных и она возлагает большие надежды на 2021 год. Канцлер добавила, что главной проблемой была именно пандемия коронавируса, сообщает ZN.UA

"Через девять месяцев в стране пройдут федеральные выборы, и я не буду баллотироваться на пост канцлера", - сказала она.

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Меркель добавила, что это, вероятно, было ее последнее новогоднее поздравление в качестве канцлера Германии.

Ангела Меркель на посту канцлера Германии с 2005 года.

Рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes вновь возглавила Ангела Меркель. Она лидирует уже 10 лет подряд. Руководитель Европейского центрального банка Кристин Лагард во 2 раз заняла 2-е место, пишет Forbes.