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среда, 09 декабря 2020 10:04

Меркель в 10 раз возглавила список влиятельнейших женщин мира. Кто еще в рейтинге Forbes

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Рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes вновь возглавила канцлерка Германии Ангела Меркель. Она лидирует уже 10 лет подряд.

Руководительница Европейского центрального банка Кристин Лагард во 2 раз заняла 2-е место, пишет Forbes.

В тройку лидеров вошла также кандидатка на пост вице-президента США Камала Гаррис. Она попала в рейтинг впервые. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на 4-м месте. На 5-м - жена основателя Microsoft Билла Гейтса, известная филантропка Мелинда Гейтс.

Автор: forbes.com
 

В этом году в рейтинг вошли женщины из 30 стран, среди которых 10 глав государств, 38 гендиректоров компаний и 5 представительниц из сферы развлечений.

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Международное издание Financial Times создало список самых влиятельных женщин мира в 2020 году. Financial Times выбрало 12 женщин среди множества кандидатур, которые предлагали читатели.

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