Тихановская, Меркель и Тейлор Свифт: обнародовали список самых влиятельных женщин 2020

Огласили список самых влиятельных женщин 2020 года. Фото: ft.com

Международное издание Financial Times создало список самых влиятельных женщин мира в 2020 году.

Подробностями поделились на сайте издания.

Financial Times выбрало 12 женщин среди множества кандидатур, которые предлагали читатели.

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В список попали:

премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн;

соучредитель немецкой компании BioNTech, которая вместе с Pfizer разработала вакцину от COVID-19 Езлем Тюречи;

следующая вице-президент США Камала Харрис;

лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская;

американский политик Стейси Абрамс;

работающие мамы. По предложению читателей, Financial Times включила всех работающих мам в этот список;

президент Тайваня Цай Инвэнь;

канцлер Германии Ангела Меркель;

судья Верховного суда США Рут Гинзбург (посмертно);

член палаты представителей США Александрия Окасио-Кортес;

министр здравоохранения индийского штата Кералы К.К. Шайладжа;

американская певица Тейлор Свифт.

Издание ВВС обнародовало список сотни самых влиятельных женщин 2020 года, которые вдохновляют. В него попала украинка Анастасия Волкова.