Тихановская, Меркель и Тейлор Свифт: обнародовали список самых влиятельных женщин 2020

Международное издание Financial Times создало список самых влиятельных женщин мира в 2020 году.
Подробностями поделились на сайте издания.
Financial Times выбрало 12 женщин среди множества кандидатур, которые предлагали читатели.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Огласили "Женщину года 2020": самые горячие снимки победительницы
В список попали:
премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн;
соучредитель немецкой компании BioNTech, которая вместе с Pfizer разработала вакцину от COVID-19 Езлем Тюречи;
следующая вице-президент США Камала Харрис;
лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская;
американский политик Стейси Абрамс;
работающие мамы. По предложению читателей, Financial Times включила всех работающих мам в этот список;
президент Тайваня Цай Инвэнь;
канцлер Германии Ангела Меркель;
судья Верховного суда США Рут Гинзбург (посмертно);
член палаты представителей США Александрия Окасио-Кортес;
министр здравоохранения индийского штата Кералы К.К. Шайладжа;
американская певица Тейлор Свифт.
Издание ВВС обнародовало список сотни самых влиятельных женщин 2020 года, которые вдохновляют. В него попала украинка Анастасия Волкова.
Комментарии