Меркель: Я не буду заниматься политикой

Ангела Меркель возглавляет правительство Германии с ноября 2005 года. Фото: Reuters

Ангела Меркель не намерена заниматься политикой после избрания нового канцлера Германии.

Об этом она сказала в интервью Deutsche Welle

"Касательно вопроса о дальнейших планах: я не буду заниматься политикой. Я не стану разрешать политические конфликты, делаю и так это уже много лет: 16 лет как федеральный канцлер, с удовольствием на уровне Европейского Союза, на международном уровне", - рассказала Меркель.

"Сначала отдохну и посмотрю, что придет в голову", - сказала канцлер.

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26 сентября в Германии состоялись парламентские выборы. В Бундестаг попадают семь партий. Левоцентристская "Социал-демократическая" партия получила 25,7% голосов. Правоцентристский блок "Христианско-демократического" и "Христианско-социального союзов" занял второе место с результатом в 24,15%. Партия "Зеленых" имеет 14,8%. "Свободная демократическая партия" – 11,5%. Крайняя правая "Альтернатива для Германии" – 10,3%. Крайняя левая "Левые" - 4,9%. Одно место у "Союза избирателей Южного Шлезвига". До формирования новой коалиции ФРГ будет руководить Меркель, которая у власти 16 лет.