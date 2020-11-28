Мэр угрожает остановить финансирование полиции

Массовые акции протеста в Польше. Фото: radiosvoboda.org

Мэр Варшавы Рафал Тшасковський пообещал остановить софинансирования полиции.

Такими методами он пригрозил правоохранителям, если они не прекратят применять насилие к участникам акций против запрета на аборты, сообщают на сайте мэрии, передает "Радио Свобода".

По словам Тшасковського, полиция за последние несколько дней изменила свое отношение к демонстрантам - против людей применили дубинки и газ.

"Еще несколько недель назад полиция занималась защитой демонстрантов. Теперь, как вы видите, полиция по политическим приказом вынуждена нарушать основные принципы, которым она должна следовать", - отметил мэр.

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Также он добавил, что правоохранители не должны применять силу против мирных демонстрантов. Кроме того, после каждого применения силы полиция должна предоставить отчет в парламентский комитет.

Тшасковський пообещал, что власти столицы будет следить за действиями полиции в эти выходные. Если снова будут нарушены стандарты работы, то он вместе с другими мэрами городов рассматривать вопрос об остановке софинансирования правоохранителей.

22 октября Конституционный суд Польши усилил антиабортное законодательство. В стране проходят массовые акции протеста. Правительство Польши на фоне массовых протестов заявило, что откладывает выполнение решения Конституционного суда.