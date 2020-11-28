Мэр угрожает остановить финансирование полиции

 
Ексклюзивы
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Просмотров: 315
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 189
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 216
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1746
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 783
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 810
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2592
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 729
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1782
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6786
Фото
Все фото
7
6
5
5
12
Злой кот Альберт стал звездой сети благодаря недовольной мордашке
Злой кот Альберт стал звездой сети благодаря недовольной мордашке
&quot;Питаться в ресторанах дешевле, чем дома&quot; - украинка поделилась особенностями жизни в Канаде
"Питаться в ресторанах дешевле, чем дома" - украинка поделилась особенностями жизни в Канаде
В горячие бассейны ходят раздетыми - украинка рассказала о необычных традициях в Японии
В горячие бассейны ходят раздетыми - украинка рассказала о необычных традициях в Японии
Столкновение автобуса и грузовика - погибли десятки людей
Столкновение автобуса и грузовика - погибли десятки людей
Коронавирус с чувством юмора: украинские мемы растпространяются по сети
Коронавирус с чувством юмора: украинские мемы растпространяются по сети
Видео
Все видео
Будущий госсекретарь США рассказал об украинских корнях
Будущий госсекретарь США рассказал об украинских корнях
С Марадоной будут прощаться в президентском дворце
С Марадоной будут прощаться в президентском дворце
Армянские военные взорвали военную часть в Карабахе
Армянские военные взорвали военную часть в Карабахе
Китай запустил на Луну миссию, которая будет собирать образцы в Океане штормов
Китай запустил на Луну миссию, которая будет собирать образцы в Океане штормов
Пассажирский Boeing загорелся в аэропорту: показали видео
Пассажирский Boeing загорелся в аэропорту: показали видео
Интервью
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Просмотров: 315
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1206
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 729
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 153
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 396
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
27 ноября 2020
Просмотров: 198
Культурна доба
Ті з вас, хто був у "Мистецькому арсеналі" в Києві, можливо, звернули увагу на його історію. Він збудований у XVIII столітті як гарматний двір. А до ...
суббота, 28 ноября 2020 18:47

Мэр угрожает остановить финансирование полиции

  Комментировать
Мэр угрожает остановить финансирование полиции
Массовые акции протеста в Польше. Фото: radiosvoboda.org

Мэр Варшавы Рафал Тшасковський пообещал остановить софинансирования полиции.

Такими методами он пригрозил правоохранителям, если они не прекратят применять насилие к участникам акций против запрета на аборты, сообщают на сайте мэрии, передает "Радио Свобода".

По словам Тшасковського, полиция за последние несколько дней изменила свое отношение к демонстрантам - против людей применили дубинки и газ.

"Еще несколько недель назад полиция занималась защитой демонстрантов. Теперь, как вы видите, полиция по политическим приказом вынуждена нарушать основные принципы, которым она должна следовать", - отметил мэр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Марше независимости правоохранители применили оружие

Также он добавил, что правоохранители не должны применять силу против мирных демонстрантов. Кроме того, после каждого применения силы полиция должна предоставить отчет в парламентский комитет.

Тшасковський пообещал, что власти столицы будет следить за действиями полиции в эти выходные. Если снова будут нарушены стандарты работы, то он вместе с другими мэрами городов рассматривать вопрос об остановке софинансирования правоохранителей.

22 октября Конституционный суд Польши усилил антиабортное законодательство. В стране проходят массовые акции протеста. Правительство Польши на фоне массовых протестов заявило, что откладывает выполнение решения Конституционного суда.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мэр угрожает остановить финансирование полиции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
ноября

Самолет врезался в антарктическую гору. Никто не выжил

Океан переплыли без приключений, поэтому назвали "тихим"

Самое читаемое
30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями: показали видео с места трагедии
30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями: показали видео с места трагедии
5
 Просмотров: 13293
&quot;Слышь, ты, бл*дь&quot; - экс-нардеп Добкин обматерил известного участника Майдана в прямом эфире
"Слышь, ты, бл*дь" - экс-нардеп Добкин обматерил известного участника Майдана в прямом эфире
 4 Просмотров: 10414
Гороскоп на 27 ноября: кому конец осени принесет финансовое процветание и успех
Гороскоп на 27 ноября: кому конец осени принесет финансовое процветание и успех
 Просмотров: 9819
Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся ее облик
Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся ее облик
12
 7 Просмотров: 8694
Бывший капитан &quot;Динамо&quot; не хочет играть за сборную Украины
Бывший капитан "Динамо" не хочет играть за сборную Украины Просмотров: 6363
Мир
Трюдо призвал помнить жертв Голодомора
Трюдо призвал помнить жертв Голодомора Просмотров: 63
Сколько помощи получила Украина от США с 2014 года
Сколько помощи получила Украина от США с 2014 года Просмотров: 144
Затонули более 14 тисяч овец
Затонули более 14 тисяч овец Просмотров: 585
Первый в истории афроамериканец стал кардиналом
Первый в истории афроамериканец стал кардиналом Просмотров: 117
Анализ крови сможет выявить 50 типов рака
Анализ крови сможет выявить 50 типов рака Просмотров: 234
Больше всего комментируют
7
Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся ее облик
5
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4
"Слышь, ты, бл*дь" - экс-нардеп Добкин обматерил известного участника Майдана в прямом эфире
4
Телеканал "Наш" опозорился в прямом эфире
4
В Горловке мощные взрывы уничтожили живую силу и артиллерию оккупантов - журналист
Голосов: 68
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть