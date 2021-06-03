 
Ексклюзивы
1/5
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
2 Просмотров: 2448
Прицел на выборы. Зачем Зеленскому собственный университет
Прицел на выборы. Зачем Зеленскому собственный университет
Просмотров: 252
Памятник Петлюре поставят в знаковом месте
Памятник Петлюре поставят в знаковом месте
Просмотров: 468
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Просмотров: 495
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Просмотров: 621
Как есть ранние фрукты и не травится
Как есть ранние фрукты и не травится
Просмотров: 252
Партию Колесникова ждет пшик, Ахметов не поможет – эксперт
Партию Колесникова ждет пшик, Ахметов не поможет – эксперт
Просмотров: 243
Конгресс региональных властей: эксперт объяснил замысел Банковой
Конгресс региональных властей: эксперт объяснил замысел Банковой
Просмотров: 189
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Просмотров: 531
Чего больше всего боятся судьи
Чего больше всего боятся судьи
Просмотров: 765
Фото
Все фото
6
5
3
9
7
Террористы подорвали дорогу. Есть убитые и раненные
Террористы подорвали дорогу. Есть убитые и раненные
Мужчины поодевали юбки на работу - зачем
Мужчины поодевали юбки на работу - зачем
Раскопали древние могилы казненных людей - жуткие фото
Раскопали древние могилы казненных людей - жуткие фото
Людей эвакуировали, дома поплыли - наибольшее за 100 лет наводнение накрыло страну
Людей эвакуировали, дома поплыли - наибольшее за 100 лет наводнение накрыло страну
Показали, на чем ездят самые богатые люди мира
Показали, на чем ездят самые богатые люди мира
Видео
Все видео
Меня предали: беларус Протасевич удивил заявлением
Меня предали: беларус Протасевич удивил заявлением
Волкер лоббирует интересы "Северного потока-2" - Зеркаль
Волкер лоббирует интересы "Северного потока-2" - Зеркаль
Не выдержал давления: беларус в суде перерезал горло - жуткое видео
Не выдержал давления: беларус в суде перерезал горло - жуткое видео
Украинские и польское подполье разбили силы НКВД
Украинские и польское подполье разбили силы НКВД
"Слишком много алкоголя" - Папа Римский подколол бразильцев
"Слишком много алкоголя" - Папа Римский подколол бразильцев
Интервью
1/5
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 684
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1971
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 522
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 1089
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 441
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 июня 2021
Просмотров: 522
"Помста" шефу
13 років тому на нашому сайті з'явилася рубрика "Блоги". Шеф кілька разів наполегливо просив долучитися до списку авторів. Я уявлення не мав, про що ...
четверг, 03 июня 2021 07:35

Меня предали: беларус Протасевич удивил заявлением

  Комментировать
Меня предали: беларус Протасевич удивил заявлением
Задержанный журналист Протасевич подозревает своего соратника в предательстве. Фото: Reuters

Арестованный в Минске оппозиционный журналист Роман Протасевич рассказал новые подробности своего задержания. Подозревает, что причастен его соратник.

Об этом говорится на новом видео допроса, которое опубликовал белорусский государственный телеканал ОНТ.

"У меня был личный конфликт только с одним человеком, причем довольно напряженный. Особенно в последние дни. Я не знаю, является ли эта ситуация продолжением конфликта, но я думал, что в принципе это возможно. Единственный раз, когда я рассказал, как буду лететь, это было в рабочем чате за 40 минут, в котором был этот человек", - сказал задержанный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Меня просто подставили" - появилось новое видео с белорусским оппозиционером Протасевичем

На видео Протасевич добавил, что этот соратник имел связи с так называемыми "киберпартизанамы", которые ранее занимались псевдоминуваннямы в Беларуси.

Александр Лукашенко предложил "следователям" из ОРДЛО допросить арестованного журналиста Романа Протасевича. Это касается обвинений журналиста со стороны так называемой ЛНР касательно участия в боях на Донбассе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Меня предали: беларус Протасевич удивил заявлением». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июня

Король отрекся от престола, чтобы жениться на разведенной светской львицей

Самое читаемое
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
7
 Просмотров: 10998
Рада запретила пластиковые пакеты. Штрафы солидные
Рада запретила пластиковые пакеты. Штрафы солидные Просмотров: 4419
Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
20
 Просмотров: 4356
Неземная вкусности: раскрыли три рецепта горячих бутербродов, которые понравятся каждому
Неземная вкусности: раскрыли три рецепта горячих бутербродов, которые понравятся каждому Просмотров: 3942
Тотальная серость и убогость: как одевались жители СССР
Тотальная серость и убогость: как одевались жители СССР
6
 2 Просмотров: 3897
Мир
Вакцины не спасут - в ВОЗ ожидают страшных штаммов Covid-19
Вакцины не спасут - в ВОЗ ожидают страшных штаммов Covid-19 Просмотров: 216
Террористы подорвали дорогу. Есть убитые и раненные
Террористы подорвали дорогу. Есть убитые и раненные
6
 Просмотров: 567
Король отрекся от престола, чтобы жениться на разведенной светской львицей
Король отрекся от престола, чтобы жениться на разведенной светской львицей
 Просмотров: 459
Мужчина потерял кошелек в баре и неожиданно нашел его через 20 лет
Мужчина потерял кошелек в баре и неожиданно нашел его через 20 лет Просмотров: 711
Последствия химкатастрофы на Шри-Ланке: нельзя купаться и ловить рыбу
Последствия химкатастрофы на Шри-Ланке: нельзя купаться и ловить рыбу Просмотров: 306
Больше всего комментируют
4
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
2
Тотальная серость и убогость: как одевались жители СССР
2
Помпезность впечатляет: показали проект университета Зеленского за 7,2 млрд грн
2
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
1
Военные расстреляли 26 людей
Голосов: 2645
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть