Лукашенко призвал террористов из ЛНР допросить журналиста Протасевича

Лукашенко призвал допросить Протасевича. Фото: Белсат

Александр Лукашенко предложил "следователям" из ОРДЛО допросить арестованного журналиста Романа Протасевича.

Это касается обвинений журналиста со стороны так называемой ЛНР касательно участия в боях на Донбассе, сказал во время выступления Лукашенко, которое транслировалось на телеканале Беларусь 1.

Лукашенко сказал, что предложил в беседе с президентом РФ Путиным допросить Протасевича "следователям" из ЛНР.

"На Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них будут вопросы к ним, - милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, в Донбассе", - сказал Лукашенко.

"У нас предусмотрено по такой статье не смертная казнь, а 15 лет. Протасевич знал, что говорил, он понимал, что там, на юго-востоке Украины, ему могут быть предъявлены претензии, и это уже совершенно иная ситуация", - говорит Лукашенко.

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В "ЛНР" заявили, что открыли уголовное дело в отношении Протасевича. Его обвиняют в том, что в 2014 году он якобы вступил в батальон "Азов" и "принимал участие в боевых действиях" на Донбассе.