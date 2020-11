Мелания Трамп подготовила Белый дом к рождественским праздникам: фото и видео

Жена 45-го президента США Дональда Трампа Мелания Трамп, которая в последний раз отметит рождественские праздники в статусе первой леди, украсила Белый дом.

Как отмечается, главной темой праздников Мелания выбрала словосочетание "Америка прекрасна". Праздничное оформление Белого дома жена президента показала в своем Twitter.

"В это особое время года я рада отдать дань уважения величию нашей великой нации. Вместе мы прославляем землю, которую все с гордостью называем домом", - подписала она в своем посте.

Деревья в холлах Белого дома украшены в традиционной цветовой гамме - красный, зеленый, серебряный и золотой. Некоторые из елок украсили цветами, еще часть - золотыми орлами как символом Америки. Также в одной из комнат разместили игрушечный поезд, движущийся вокруг стола с надписью "Америка прекрасна".

During this special time of the year, I am delighted to share "America the Beautiful" and pay tribute to the majesty of our great Nation. Together, we celebrate this land we are all proud to call home. #WHChristmas pic.twitter.com/fdZmB3rdXL