Мелания Трамп подготовила Белый дом к рождественским праздникам: фото и видео

Жена 45-го президента США Дональда Трампа Мелания Трамп, которая в последний раз отметит рождественские праздники в статусе первой леди, украсила Белый дом.

Как отмечается, главной темой праздников Мелания выбрала словосочетание "Америка прекрасна". Праздничное оформление Белого дома жена президента показала в своем Twitter.

"В это особое время года я рада отдать дань уважения величию нашей великой нации. Вместе мы прославляем землю, которую все с гордостью называем домом", - подписала она в своем посте.

Деревья в холлах Белого дома украшены в традиционной цветовой гамме - красный, зеленый, серебряный и золотой. Некоторые из елок украсили цветами, еще часть - золотыми орлами как символом Америки. Также в одной из комнат разместили игрушечный поезд, движущийся вокруг стола с надписью "Америка прекрасна".

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During this special time of the year, I am delighted to share "America the Beautiful" and pay tribute to the majesty of our great Nation. Together, we celebrate this land we are all proud to call home. #WHChristmas pic.twitter.com/fdZmB3rdXL — Melania Trump (@FLOTUS) November 30, 2020

Ранее Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом 20 января, если Коллегия выборщиков объявит Джо Байдена победителем президентских выборов. Он отметил, что пока не готов признать свое поражение.