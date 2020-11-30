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понедельник, 30 ноября 2020 18:23

Мелания Трамп подготовила Белый дом к рождественским праздникам: фото и видео
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Жена 45-го президента США Дональда Трампа Мелания Трамп, которая в последний раз отметит рождественские праздники в статусе первой леди, украсила Белый дом.

Как отмечается, главной темой праздников Мелания выбрала словосочетание "Америка прекрасна". Праздничное оформление Белого дома жена президента показала в своем Twitter.

"В это особое время года я рада отдать дань уважения величию нашей великой нации. Вместе мы прославляем землю, которую все с гордостью называем домом", - подписала она в своем посте.

Деревья в холлах Белого дома украшены в традиционной цветовой гамме - красный, зеленый, серебряный и золотой. Некоторые из елок украсили цветами, еще часть - золотыми орлами как символом Америки. Также в одной из комнат разместили игрушечный поезд, движущийся вокруг стола с надписью "Америка прекрасна".

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Мелания Трамп украсила Белый дом к рождественским праздникам. Фото: @FLOTUS/Twitter
Мелания Трамп украсила Белый дом к рождественским праздникам. Фото: @FLOTUS/Twitter
Мелания Трамп украсила Белый дом к рождественским праздникам. Фото: @FLOTUS/Twitter
Мелания Трамп украсила Белый дом к рождественским праздникам. Фото: @FLOTUS/Twitter
Мелания Трамп украсила Белый дом к рождественским праздникам. Фото: @FLOTUS/Twitter

Ранее Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом 20 января, если Коллегия выборщиков объявит Джо Байдена победителем президентских выборов. Он отметил, что пока не готов признать свое поражение.

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Дата
30
ноября

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