Мелания Трамп нарушила многолетнюю традицию первых леди США

Фото: whitehouse.gov

Первая леди Мелания Трамп нарушила традицию передачи власти над Белым домом следующей леди США Джилл Байден.

Об этом сообщили в CNN.

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Обычно жена президента приглашает будущую хозяйку Белого дома на прогулку в сад. Позже леди садятся за чаепитие и общаются. Мелания отказалась приглашать жену Байдена на подобное мероприятие.

2016 года Мишель Обама пригласила Меланию Трамп. А раньше 2008-го так сделала Лора Буш, когда президентская чета Обамы въезжала в Белый дом.

Инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена, которая пройдет 20 января, будет отличаться от других церемоний.