Меган Маркл беременна - в Кенсингтонском дворце сделали заявление

Герцогиня Сассекском ждет ребенка весной 2019 года. Фото: dailymail.co.uk

В Британии принц Гарри и его жена Меган Маркл ждут первенца.

Эту радостную новость сообщил Кенсингтонский дворец. Она появилась через несколько часов после того, как герцог и герцогиня Сассекские приземлились в Сиднее, передает Daily Mail.

"Их королевские высочества герцог и герцогиня Сассекские очень рады объявить, что герцогиня Сассекская ждет ребенка весной 2019 года", - говорится в официальном заявлении.

Также отмечается, что Меган Маркл благодарит подданных за заботу о его здоровье.

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В этом году на экраны выйдет документальный фильм о Елизавете II - "Queen Of The World". Но больше внимания к себе все же привлекла Меган Маркл - новоиспеченная герцогиня Сассекском. В небольшом тизере она рассказывает, какой сюрприз сделала своему любимому в день свадьбы.