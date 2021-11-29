Медведь залез в пекарню в центре городка, чтобы полакомиться сладостями

Хуан Каррито - самый смелый из семьи из четырех детенышей, живущих недалеко от города / VIDEO.REPUBBLICA.IT

Бурый медведь по кличке Хуан Каррито влез в пекарню в италийском городе Роккаразо, горнолыжном курорте в центральном итальянском регионе Абруццо, чтобы полакомиться сладостями.

Инцидент произошел после того, как местная лесная полиция выследила его с помощью радиошейка, когда животное совершало одну из своих частых прогулок по городу. Об этом пишет издания Wanted in Rome.

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Рейнджеры, которым должны были удержать медведя от приближения к городскому центру, не смогли угнаться за ним. Привлеченный сладким ароматом выпечки, Хуан Каррито прибежал к пекарне, разбил окно и накинулся на еду. Он съел булки и печенья, прежде чем спокойно уйти.

Когда лесная полиция прибыла на место происшествия, то обнаружила, что зверь уже ушел. Внутри пекарни увидели перевернутую мебель и остатки еды.

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