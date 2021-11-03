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четверг, 04 ноября 2021 03:14

Семья думала, что в дом залез вор, а оказался медведь
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Медведь купается в городском фонтане городка Сан-Донато-Валь-ди-Комино
Фото: Страница в facebook VisitSanDonatoValdiComino
Медведь купается в городском фонтане городка Сан-Донато-Валь-ди-Комино
Медведь купается в городском фонтане городка Сан-Донато-Валь-ди-Комино
Медведь купается в городском фонтане городка Сан-Донато-Валь-ди-Комино

Итальянская пара в воскресенья, 21 октября, пробудилась среди ночи в своем доме в итальянском городке Пескосолидо от шума. Они думали, что в дом залез вор.

Пара пошла посмотреть в гостиную на непрошеного гостья. Оказалось, что через балкон первого этажа в дом забрался медведь. Об этом пишет Polsat.

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"Я неистово зарычал, когда увидел в свете мобильного, что в нескольких шагах от меня медведь. Видел его зубы и красный язык", - говорит Клаудио Парравано.

Испуганная пара убежала. Животное испугалось крика и сделало то же самое. Медведь спрыгнул с балкона и побежал в сторону леса.

"Он определенно был напуган. Возможно, больше, чем мы. Благодарим Бога за то, что с нами ничего не случилось", - говорит Анналиса Кастанья.

Инцидент произошел через несколько дней после того, как в соседнем городке Сан-Донато-Валь-ди-Комино увидели медведя, который купался в городском фонтане в центральной части поселка. Зрелище необычное, но не шокировало жителей, которые часто видят здесь медведей.

Оба города находятся недалеко от итальянского национального парка Абруццо, где обитают находящиеся под угрозой исчезновения марсианские медведи, также известные как апеннинские бурые медведи. Это редкий подвид бурого медведя. В настоящее время в дикой природе обитает около 50 особей.

Эти животные часто приближаются к населенным пунктам осенью - с сентября по ноябрь. Пока о случаях агрессии по отношению к людям не сообщалось.

В США женщину из штата Иллинойс приговорили к четырем дням тюремного заключения за то, что в мае она не сбежала, когда медведь гризли с тремя медвежатами подошел на опасное расстояние.

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