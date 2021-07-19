Медведь 10 дней преследовал туристов

Фото: The Siberian Times

В России, на Камчатке, пара застряла и 10 дней ночей убегала от бурого медведя, без еды, цепляясь за деревья, чтобы спрятаться от хищника, который пытался их съесть.

Антон и Нина Богдановы ехали к термальным источникам, когда начался их кошмар. По словам Нины, их планы было остаться только на одну ночь, когда машина застряла в глубокой луже примерно в 18 км от горячих источников на Камчатке. Об этом пишет Mirror.

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Без мобильной связи они провели ночь в автомобиле, который увязнув, а затем отправились пешком на туристическую базу, чтобы вызвать помощь, и освободить машину. Зная, что медведи угрожают, пара нацарапала на машине: "Уехали на базу. Два человека" на лобовом стекле. Они добрались до базы, когда поняли, что за ними подкрадывается медведь.

"Медведь шел позади нас. Мы его сразу не заметили. Он был абсолютно молчалив. Муж первым увидел хищника. Сначала мы напугали медведя, и он попятился. Но потом он побежал за нами. Мы пробежали 200 м вниз по склону к реке, где забрались на дерево. Медведь чуть не убил мужа. Я швырнул в него бутылку с водой, чтобы отвлечь, и Антон сумел залезть на дерево", - сказала Нина.

Через два часа медведь бросился на них, заставляя пару бросить свои рюкзаки. Там была единственная еда, которую медведь съел. Он взял всю еду и затем два дня тщательно охранял их. В течение следующих двух дней они по очереди спали и наблюдали за хищником.

"Мы поняли, что у нас нет сил оставаться на дереве без еды и воды. Но медведь не оставил бы нас в покое. В попытке спуститься, они оторвали ветки и кричали на медведя. Он отодвинулся достаточно далеко, чтобы они могли спуститься и броситься в реку. Я чуть не утонула, но Антон все-таки вытащил меня. Медведь был позади нас и немного увлекся течением", - сказала Нина.

Они перешли на другой берег, где охваченная страхом пара была вынуждена снова взобраться на дерево, когда голодный медведь подошел ближе. На том дереве они оставались еще два дня. В течение следующих шести дней Нина и Антон медленно возвращались к своей машине, переходя от дерева к дереву и преодолевая не более 500 м в день. Один спал в ветвях, другой был охранником. Они также не давали друг другу упасть.

"Мы особо не спали. Просто обнимались, было очень холодно", - говорит Антон.

Примерно через 11 дней, одна ночь в машине и 10 на деревьях, они вернулись к машине. Только в их последнюю ночь медведь сдался и отправился искать другую еду. В машине они услышали шум приближающихся машин спасателей.

За прошедший год на Камчатке зафиксировано четыре нападения медведя на людей, два человека погибли. В регионе обитает около 23 тыс. диких медведей, это самая большая популяция хищников в России.

В российском Кемерово дрессированный медведь на арене цирка несколько раз напал на артистов. На опубликованном в социальных сетях видео видно, как во время номера животное начинает нападать на дрессировщиков.