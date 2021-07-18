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воскресенье, 18 июля 2021 15:49

Медведь на арене цирка трижды напал на дрессировщиков

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Медведь на арене цирка трижды напал на дрессировщиков
Инцидент произошел на арене цирка в России. Фото: Cкриншот

В Кемерово, Россия, дрессированный медведь на арене цирка несколько раз напал на артистов.

На опубликованном в социальных сетях видео видно, как во время номера животное начинает нападать на дрессировщиков. Об этом сообщает Obozrevatel.

Однако стресс животного не помешал "заботливым" артистам продолжить выступление.

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Тело 57-летнего мужчины нашли в словацких Низких Татрах. Его загрыз бурый медведь. Это первый случай в Словакии за последние 100 лет. Тело мужчины разыскивали члены семьи и полиция.

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Дата
18
июля

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