Медведь на арене цирка трижды напал на дрессировщиков

Инцидент произошел на арене цирка в России. Фото: Cкриншот

В Кемерово, Россия, дрессированный медведь на арене цирка несколько раз напал на артистов.

На опубликованном в социальных сетях видео видно, как во время номера животное начинает нападать на дрессировщиков. Об этом сообщает Obozrevatel.

Однако стресс животного не помешал "заботливым" артистам продолжить выступление.

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Тело 57-летнего мужчины нашли в словацких Низких Татрах. Его загрыз бурый медведь. Это первый случай в Словакии за последние 100 лет. Тело мужчины разыскивали члены семьи и полиция.