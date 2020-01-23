Медсестра созналась в убийстве троих детей

Автор: Phoenix PD/Fox10 Медсестра 22-летняя Рейчел Генри призналась в убийстве своих 3 малолетних детей

В американском Фениксе, штат Аризона, 22-летняя Рейчел Генри созналась в тройном убийстве собственных малолетних детей.

По словам полицейских, она задушила двух дочерей и сына, а потом положила их в гостиной, будто они спят, сообщает Metro.

Мальчик 3-летний Зейн Генри, пытался оттянуть мать, когда увидел, что она душит младшую сестру Мирею. Кричал: "Нет", толкал ее. Когда девочка перестала дышать и дергаться, схватила Зейна.

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Тот сопротивлялся и пытался убежать от нее, но женщина закрыла ему нос и рот рукой. Пока ребенок боролся за жизнь, Рэйчел пела ему песню, пока он не затих.

Третьего ребенка, 7-месячную Каталаю Риос женщина сначала накормила, пока ребенок не уснул. Затем перекрыла приток воздуха и пела, пока та не задохнулась.

О трагедии в полицию сообщил один из родственников, который вернулся вечером домой и увидел детей.

Женщина работает медсестрой в местной больнице. Сотрудница клиники призналась, что Генри боролась с наркозависимостью от амфетамина. За несколько дней до убийства вела себя нетипично. Ранее Рейчел Генри теряла опеку над детьми из-за злоупотребления наркотиками.

7-летнюю Софию Амандий из Кропивницкого 8 апреля 2016-го убил и расчленил крестный отец 39-летний Сергей Шипулин. В тот день девочка с родителями гостила у него. Взрослые жарили шашлыки, ребенок играл во дворе.