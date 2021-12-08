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среда, 08 декабря 2021 05:15

Медики заразились коронавирусом после новогодней вечеринки

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Медики заразились коронавирусом после новогодней вечеринки
Covid-19 заразились медики, гулявшие на вечеринке. Фото: terviseamet.ee

В Испании 68 медработников получили положительные результаты тестов на Covid-19 после посещения новогодней вечеринки.

Об этом сообщает BBC.

Большинство инфицированных – это врачи и медсестры отделения интенсивной терапии региональной больницы провинции Малага. Все они полностью вакцинированы и не имеют никаких симптомов заболевания.

Вероятнее всего Covid-19 заразились в прошлую среду на вечеринке, на которой присутствовало около 170 человек. Перед мероприятием все гости получили отрицательные результаты тестов на антигены.

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Инфицированные медики самоизолировались, а на их места вышли коллеги. После инцидента медработников испанской автономной коммуны Андалусия призвали избегать рождественских вечеринок.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заразился коронавирусом.

Положительный результат теста на Covid-19 он получил во вторник, 7 декабря.

Гутерреш отменил личные встречи, запланированные на ближайшие дни, и пошел на самоизоляцию.

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