Генсек ООН заболел Covid-19

Генсек ООН Антониу Гутерреш заболел коронавирусом. Фото: e-gorlovka.com.ua

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заразился коронавирусом.

Положительный результат теста на Covid-19 он получил во вторник, 7 декабря, сообщает AFP.

Гутерреш отменил личные встречи, запланированные на ближайшие дни, и пошел на самоизоляцию. В среду он должен был стать почетным гостем ежегодного мероприятия Ассоциации прессы ООН в Манхэттене, а в четверг планировал принять участие в заседании Совета Безопасности ООН по проблемам терроризма и изменению климата.

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72-летний Гутерреш недавно получил третью дозу вакцины против Covid-19.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не поддерживает изоляцию стран Южной Африки. "Я глубоко озабочен изоляцией стран юга Африки из-за новых ограничений на поездки в связи с Covid-19", - заявил Антониу Гутерриш. Народ Африки "не может быть обвинен в безнравственно низком уровне доступных вакцинаций и не должен подвергаться наказанию за обмен информацией о здоровье с миром", считает он.