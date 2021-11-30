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Генсек ООН против изоляции африканских стран из-за штамма "Омикрон"

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Генсек ООН против изоляции африканских стран из-за штамма &quot;Омикрон&quot;
В Южной Африке обнаружили новый вариант коронавируса, имеющий большое количество мутаций. Фото: Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не поддерживает изоляцию стран Южной Африки. Также он не согласен с ограничениями на поездки из-за штамма "Омикрон".

Об этом он написал в Twitter.

"Я глубоко озабочен изоляцией стран юга Африки из-за новых ограничений на поездки в связи с Covid-19", - заявил Антониу Гутерриш.

Народ Африки "не может быть обвинен в безнравственно низком уровне доступных вакцинаций и не должен подвергаться наказанию за обмен информацией о здоровье с миром".

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Он призвал не разрешить штамму "Омикрон" снова "закрыть мир".

В Южной Африке обнаружили новый вариант коронавируса, имеющий большое количество мутаций – B.1.1.529. Его впервые зафиксировали 11 ноября в Ботсване.

Евросоюз призвал запретить полеты из Южной Африки. Ряд европейских стран прислушались и запретили авиасообщение с ЮАР.

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