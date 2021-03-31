Девушку осудили за вечеринку во время пандемии

В Греции девушку наказали условным сроком за нарушение условий карантина. Фото: Lexinform

В Греции испанская студентка, которая во время пандемии устроила вечеринку, получила условное наказание и штраф в 3 тыс. евро.

Также за нарушение ограничений относительно коронавируса оштрафовали на 300 евро всех 52 гостей. Об этом сообщает Ekathimerini.

Суд признал виновной 21-летнюю организатора вечеринки в нарушении норм по предотвращению передачи болезней и в нарушении общественного порядка и приговорил к 6 месяцам и 10 дней заключения, с отсрочкой на три года. В то же время девушка заявила, что находилась в Греции всего месяц и не осознавала, что действуют ограничительные меры.

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Как отмечается, с начала ноября в Греции применяются строгие ограничения, поскольку власти пытаются остановить новый всплеск коронавирусных инфекций и смертности. Ограничения затронули сферу розничной торговли, запретили собрания и позволяли людям выходить из дома только по уважительным причинам. Ношение масок обязательно во всех помещениях общего пользования и на открытом воздухе.

Парламент Израиля увеличил штраф за нарушение требований карантина в стране. Теперь он вместо 5 тысяч новых израильских шекелей составит 10 тысяч.



