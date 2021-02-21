Мать Роналдиньо умерла от Covid-19

Женщину госпитализировали с осложнениями от коронавируса. Фото: instagram.com/ronaldinho

Мать бразильского обладателя "Золотого мяча" Роналдиньо Мигелин Ламма Дос Сантос умерла 20 февраля.

Ей было 72 года, сообщает Globo Esporte.

У женщины были осложнения, вызванные коронавирусом. Мать экс-футболиста госпитализировали в декабре с Covid-19. Роналдиньо сообщал об этом в интернете. В больнице ее состояние стало ухудшаться, женщину перевели в реанимацию.

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Сам Роналдиньо перенес коронавирус в октябре прошлого года. Его болезнь проходила бессимптомно.

Конгрессмен от Республиканской партии Рон Райт, госпитализированный с диагнозом Covid-19, умер в больнице. Ему было 67 лет. Райт получил положительный результат теста на коронавирус 21 января. Тогда он заявлял, что чувствует незначительные симптомы, но в целом чувствует себя хорошо и продолжит работу из дома