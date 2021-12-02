Мать побила леопарда, спасая шестилетнего сына

Киран и ее сын были ранены в драке, но им удалось выжить / The Times of India

Мама в Индии сразилась с леопардом голыми руками, чтобы спасти шестилетнего сына от зверя.

Киран сидела у костра возле хижины в деревне Бади Джирива. Она расположена очень близко к национальному парку Санджая Ганди. Ожидая возвращения мужа, она не подозревала, что за ними наблюдает леопард. Об этом пишет The Times of India.

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Младшая дочь была у нее на коленях, а шестилетний Рахул и двое других братьев и сестер сидели рядом с ней. В мгновение ока леопард выскочил из тени, схватил Рахула пастью и убежал.

Киран немедленно передала младенца одному из детей, приказала всем идти в дом и погналась за леопардом. Она догнала хищника и обнаружила, что он сидит в кустах, положив лапы на Рахула. Мать бросилась на леопарда, схватила ребенка и изо всех сил потянула, чтобы вырвать его. Животное было застигнуто врасплох, что позволило Киран успешно вернуть сына.

Мать и ребенок вышли из боя ранеными. Рахул получил глубокие ранения когтями и клыками, но, в конце концов, оба остались живи.

В индийском Мумбаи в сентябре 55-летняя женщина отбила нападение леопарда, который подкрался к ней у ее дома в пригороде мегаполиса. Она отбилась одной лишь тростью. Драматическое видео, снятое на камеру видеонаблюдения, показывает, как хищник поджидал в засаде возле дома. Животное напало на женщину, когда та вышла на крыльцо.