Мастер обмана: Трамп за день врет 22 раза

Всего за время президентства Трамп соврал более 9 тысяч раз Фото: Reuters

С начала 2019 года президент США Дональд Трамп врет в среднем 22 раза в день.

Год назад среднее количество ложных высказываний Трампа в день достигала 16,5 заявлений в день, а в первый год президентства - 5,9. Такие подсчеты сделала газета The Washington Post.

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Издание пишет, что всего на пост президента США Трамп сделал более 9 тысяч сомнительных утверждений.

В частности, выступление Трампа 3 марта на ежегодной конференции консервативных политических действий (CPAC) содержал в себе преувеличение цифр, откровенную ложь и необоснованные хвастовство. В этот день Трамп сделал 104 ложных утверждения, пишет издание.

Среди недостоверных заявлений в этот день газета приводит как пример слова Трампа о наибольшее снижение налогов его администрации в истории США, о начале строительства пограничной стены на границе с Мексикой, а также утверждение о том, что экономика США на данный момент лучшая в истории.

Бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн 27 февраля свидетельствовал в американском Конгрессе. Заявил, что президент врал американскому обществу. И что он имеет прямые доказательства того, что Трамп или его кампания вступили в сговор с Кремлем, чтобы повлиять на президентские выборы в США 2016 года. Коэн заявил, что президент США позволяет себе расистские высказывания в частных беседах. "Он расист. Он мошенник. Он лжец", - сказал экс-адвокат Трампа в своем выступлении.