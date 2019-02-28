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четверг, 28 февраля 2019 10:42

Экс-адвокат Трампа дал показания о боссе: "Расист. Мошенник. Лжец"

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Бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн 27 февраля свидетельствовал в американском Конгрессе. Заявил, что президент врал американскому обществу. И что он имеет прямые доказательства того, что Трамп или его кампания вступили в сговор с Кремлем, чтобы повлиять на президентские выборы в США 2016 года.

Коэн заявил, что президент США позволяет себе расистские высказывания в частных беседах.

"Он расист. Он мошенник. Он лжец", - сказал экс-адвокат Трампа в своем выступлении.

Автор: bbc.com
  Бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн 27 февраля свидетельствовал в американском Конгрессе
Бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн 27 февраля свидетельствовал в американском Конгрессе

По словам Коэна, однажды Трамп заявил, что "чернокожие никогда не будут голосовать за него, потому что они слишком тупые".

"Всем известно, что Трампа поддерживали сторонники превосходства белой человека и фанатики. Вы слышали, как он сравнивал другие страны с "дырками". В частном общении он еще хуже", - добавил Коэн.

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Экс-адвокат хозяина Белого дома утверждает, что по приказу Трампа заплатил двум женщинам, с которыми у президента США были романы. В частности, порнозвезде Сторми Дэниелз.

"Трамп приказал заплатить звезде фильмов для взрослых, с которой у него был роман, и соврать об этом его жене. Это я и сделал", - сказал Коэн.

Неразглашение такой информации могло повлиять на результаты выборов, а следовательно выплаты женщинам является нарушением финансирования избирательной кампании.

Трамп отрицает любую связь со Сторми Дэниелз и другими женщинами. Но Коэн пообещал показать чек на $35 тыс, подписанный Трампом в 2017 году. Им президент якобы возместил адвокату деньги, которые тот заплатил женщинам.

Автор: pravda.com.ua
  Майкл Коэн заявил, что Дональд Трамп давал поручения угрожать людям, которые мешали
Майкл Коэн заявил, что Дональд Трамп давал поручения угрожать людям, которые мешали

Трамп знал об утечке писем избирательного штаба Демократической партии США, опубликованных WikiLeaks в разгар избирательной кампании 2016 года, говорит его экс-адвокат. По словам Коэна, он был рядом с президентом, когда политический советник Роджер Стоун, который работал в штабе во время предвыборной гонки, сообщил Трампу о предстоящей публикации, которая помешает кампании Хиллари Клинтон. В ответ Трамп сказал, что это "было бы замечательно".

Трамп не рассчитывал победить и рассматривал гонку как возможность для пиара.

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Автор: LIGA.net
  Дональд Трамп не рассчитывал победить на выборах и рассматривал гонку как возможность для пиара
Дональд Трамп не рассчитывал победить на выборах и рассматривал гонку как возможность для пиара

Майкл Коэн заявил, что Дональд Трамп давал поручения угрожать людям, которые ему мешали. И дал понять, что это случалось довольно часто - около полтысячи раз за 10 лет сотрудничества.

Трамп знал о переговорах по строительству Trump Tower в Москве во время выборов. Коэн отметил, что Трамп минимум шесть раз в то время спрашивал адвоката, как они продвигаются.

"Дональд Трамп руководил переговорами по небоскребу в Москве и лгал об этом. Потому что мог заработать сотни миллионов долларов", – сказал экс-адвокат.

В США продолжается расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы. Спецпрокурор Роберт Мюллер выясняет, существовал заговор штаба Трампа с Кремлем, чтобы подорвать позиции соперника нынешнего президента США Дональда Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва отрицает вмешательство в выборы в США в 2016 году.

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Дата
28
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