Экс-адвокат Трампа дал показания о боссе: "Расист. Мошенник. Лжец"

Бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн 27 февраля свидетельствовал в американском Конгрессе. Заявил, что президент врал американскому обществу. И что он имеет прямые доказательства того, что Трамп или его кампания вступили в сговор с Кремлем, чтобы повлиять на президентские выборы в США 2016 года.

Коэн заявил, что президент США позволяет себе расистские высказывания в частных беседах.

"Он расист. Он мошенник. Он лжец", - сказал экс-адвокат Трампа в своем выступлении.

Автор: bbc.com Бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн 27 февраля свидетельствовал в американском Конгрессе

По словам Коэна, однажды Трамп заявил, что "чернокожие никогда не будут голосовать за него, потому что они слишком тупые".

"Всем известно, что Трампа поддерживали сторонники превосходства белой человека и фанатики. Вы слышали, как он сравнивал другие страны с "дырками". В частном общении он еще хуже", - добавил Коэн.

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Экс-адвокат хозяина Белого дома утверждает, что по приказу Трампа заплатил двум женщинам, с которыми у президента США были романы. В частности, порнозвезде Сторми Дэниелз.

"Трамп приказал заплатить звезде фильмов для взрослых, с которой у него был роман, и соврать об этом его жене. Это я и сделал", - сказал Коэн.

Неразглашение такой информации могло повлиять на результаты выборов, а следовательно выплаты женщинам является нарушением финансирования избирательной кампании.

Трамп отрицает любую связь со Сторми Дэниелз и другими женщинами. Но Коэн пообещал показать чек на $35 тыс, подписанный Трампом в 2017 году. Им президент якобы возместил адвокату деньги, которые тот заплатил женщинам.

Автор: pravda.com.ua Майкл Коэн заявил, что Дональд Трамп давал поручения угрожать людям, которые мешали

Трамп знал об утечке писем избирательного штаба Демократической партии США, опубликованных WikiLeaks в разгар избирательной кампании 2016 года, говорит его экс-адвокат. По словам Коэна, он был рядом с президентом, когда политический советник Роджер Стоун, который работал в штабе во время предвыборной гонки, сообщил Трампу о предстоящей публикации, которая помешает кампании Хиллари Клинтон. В ответ Трамп сказал, что это "было бы замечательно".

Трамп не рассчитывал победить и рассматривал гонку как возможность для пиара.

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Автор: LIGA.net Дональд Трамп не рассчитывал победить на выборах и рассматривал гонку как возможность для пиара

Майкл Коэн заявил, что Дональд Трамп давал поручения угрожать людям, которые ему мешали. И дал понять, что это случалось довольно часто - около полтысячи раз за 10 лет сотрудничества.

Трамп знал о переговорах по строительству Trump Tower в Москве во время выборов. Коэн отметил, что Трамп минимум шесть раз в то время спрашивал адвоката, как они продвигаются.

"Дональд Трамп руководил переговорами по небоскребу в Москве и лгал об этом. Потому что мог заработать сотни миллионов долларов", – сказал экс-адвокат.

В США продолжается расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы. Спецпрокурор Роберт Мюллер выясняет, существовал заговор штаба Трампа с Кремлем, чтобы подорвать позиции соперника нынешнего президента США Дональда Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва отрицает вмешательство в выборы в США в 2016 году.