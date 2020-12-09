Массовое тестирование сработало: Словакия снизила количество заболеваний Covid-19

Словакия уменьшила количество заболеваний на коронавирус на 60% .Фото: pexels

За 1 неделю в Словакии уменьшилось количество заболеваний коронавирусом на 60%. Причина - массовое тестирование на болезнь.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Страна гарантировала широкое распространение тестов на антиген. В Словакии требовали от работодателей не позволять людям работать без сертификата, подтверждающего, что у них отрицательный тест на коронавирус. Каждый, кто получил положительный результат, должен был находиться на карантине со своей семьей. При этом за 10 дней изоляции они получили полную зарплату.

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Граждане Словакии могли работать с отрицательным результатом теста, но не могли посещать родных людей в домах престарелых. Студенты не могли возвращаться домой на каникулы. Тестирование в стране проводилось не для того, чтобы уменьшить карантин, а исключительно для выявления зараженных и их дальнейшей изоляции.

Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины считают, что успех был достигнут с помощью сочетания массового тестирования с социальными ограничениями.

"В Словакии мы видим убедительные доказательства того, что изоляция и массовое тестирование привели к значительному уменьшению числа заражений Covid-19", - рассказал научный сотрудник Лондонской школы гигиены и тропической медицины Штефан Флаше.

Исследователи считают, что именно благодаря таким мероприятиям в Словакии удалось избежать 4-5-недельного локдауна.

Словакия стала первой страной, которая в октябре-ноябре провела общенациональное тестирование. Население страны - около 5,5 млн человек. Почти 3,6 млн уже прошли тесты на антигены. 1% участников тестирования получили положительный результат и самоизолировались на 10 дней.