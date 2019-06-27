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воскресенье, 30 июня 2019 02:25

Масштабность поражает: показали невероятные скульптуры из песка
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В бельгийском городе Остенд художники создавали скульптуры из песка на тему "Мечты"
Фото: Уніан
В бельгийском городе Остенд художники создавали скульптуры из песка на тему "Мечты"
В бельгийском городе Остенд художники создавали скульптуры из песка на тему "Мечты"
В бельгийском городе Остенд художники создавали скульптуры из песка на тему "Мечты"
В бельгийском городе Остенд художники создавали скульптуры из песка на тему "Мечты"

В бельгийском городе Остенд прошел ежегодный фестиваль фигур из песка.

Скульпторам нужно было создать экспонаты на тему "Мечты", пишет lux.fm.

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40 участников сделали 150 произведений искусства. Глядя на них, сложно поверить, что они из песка.

Представленные работы высотой от 2 до 6 метров.

На Александрийском бульваре установили пять скульптур из металла. Их две недели создавали художники из Испании, Турции, Люксембурга и Украины. Это первый подобный проект в нашей стране. Идею городу предложило творческое объединение "Овощи". Его кураторы Анна Леденев, Валерия Голоскокова и Юлия Рахманова.

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