 
Ексклюзивы
1/5
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 648
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 531
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4032
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4518
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1404
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 450
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3141
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 963
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3213
Фото
Все фото
12
3
6
3
7
Маски под носом и большие толпы: как выглядят реалии Уханя через год после выявления Covid-19
Маски под носом и большие толпы: как выглядят реалии Уханя через год после выявления Covid-19
Кровавый приказ Трампа в действии: в США казнили самого молодого осужденного к смертному наказанию
Кровавый приказ Трампа в действии: в США казнили самого молодого осужденного к смертному наказанию
Запуск и падения Starship: Маск показал обломки корабля
Запуск и падения Starship: Маск показал обломки корабля
Самая дорогая проститутка США подала в суд на правительство из-за карантина и потери миллионного заработка
Самая дорогая проститутка США подала в суд на правительство из-за карантина и потери миллионного заработка
&quot;Каждую пятницу собирала чемодан домой&quot; - переезд в Норвегию
"Каждую пятницу собирала чемодан домой" - переезд в Норвегию
Видео
Все видео
В России смертник устроил взрыв у здания ФСБ
В России смертник устроил взрыв у здания ФСБ
Бело-красно-белый флаг в Минске объявили вне закона
Бело-красно-белый флаг в Минске объявили вне закона
SpaceХ неожиданно отменила запуск корабля Starship
SpaceХ неожиданно отменила запуск корабля Starship
В Чечне с почестями похоронили террориста, отрезавшего голову учителю
В Чечне с почестями похоронили террориста, отрезавшего голову учителю
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 963
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3213
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1935
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1116
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 342
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 декабря 2020
Просмотров: 261
Човень
Останніми днями закортіло зробити човень — так у нас кажуть, з м'яким знаком у кінці, як у слові березень. Отже, човень — такий, як стояв ...
пятница, 11 декабря 2020 14:34

Маски под носом и большие толпы: как выглядят реалии Уханя через год после выявления Covid-19
12

  Комментировать

Учащиеся в защитных масках выходят из начальной школы в Ухане, провинция Хубэй.
Фото: reuters.com
Люди используют мобильные телефоны на лодке, плывущей по реке Янцзы в Ухане, провинция Хубэй.
Люди в масках в автобусе в Ухане, провинция Хубэй.
Женщины позируют для селфи на лодке, плывущей по реке Янцзы в Ухане.
Люди танцуют на улице в Ухане.

В Ухане 19 ноября 2019 был зафиксирован 1-й случай заболевания коронавирусом. Тогда Китай погрузился в реалии эпидемии.

Как через год после выявления Covid-19 выглядят улицы Китая, рассказал Reuters.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Год назад обнаружили 1-й случай неизвестной пневмонии в Китае

По словам китайского правительства, они почти победили коронавирус. Сейчас в Ухане до сих пор выявляют случаи заражения, но не более 20 в день.

Reuters собрал фото с Уханя, на которых его жители живут полноценной жизнью в рамках пандемии.

17 ноября 2019 года в Китае зафиксировали 1-й случай заражения коронавирусной инфекцией. Симптомы проявились у больных из города Ухань, а о случаях вспышки сообщили 31 декабря того же года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Маски под носом и большие толпы: как выглядят реалии Уханя через год после выявления Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
декабря

Россияне проиграли войну

Самое читаемое
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд Просмотров: 29863
Астролог назвала знаки, жизнь которых улучшится в 2021 году
Астролог назвала знаки, жизнь которых улучшится в 2021 году
 Просмотров: 11160
&quot;Я себя не стыжусь&quot; - фото обнаженной депутатки вызвало фурор в парламенте
"Я себя не стыжусь" - фото обнаженной депутатки вызвало фурор в парламенте Просмотров: 10647
Россияне проиграли войну
Россияне проиграли войну
 Просмотров: 6651
13-летний подросток выпрыгнул с окна десятого этажа
13-летний подросток выпрыгнул с окна десятого этажа Просмотров: 5752
Мир
В России смертник устроил взрыв у здания ФСБ
В России смертник устроил взрыв у здания ФСБ
 Просмотров: 414
AstraZeneca хочет испытать препарат от коронавируса в сочетании с российской вакциной
AstraZeneca хочет испытать препарат от коронавируса в сочетании с российской вакциной Просмотров: 126
Facebook и YouTube будут штрафовать за террористический контент
Facebook и YouTube будут штрафовать за террористический контент Просмотров: 36
Кровавый приказ Трампа в действии: в США казнили самого молодого осужденного к смертному наказанию
Кровавый приказ Трампа в действии: в США казнили самого молодого осужденного к смертному наказанию
3
 Просмотров: 1395
Из-за пандемии коронавируса мир ждет резкое повышение цен
Из-за пандемии коронавируса мир ждет резкое повышение цен Просмотров: 144
Больше всего комментируют
7
В Минобороны не нашли вакансию для журналиста Бутусова
4
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4
Венгрия стремится войны с Украиной
3
"Лучше поздно, чем это все" - Маруся Зверобой собирается на выборы
1
Суд не смог избрать меру пресечения Януковичу
Голосов: 623
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть