Маски под носом и большие толпы: как выглядят реалии Уханя через год после выявления Covid-19

Фото: reuters.com

В Ухане 19 ноября 2019 был зафиксирован 1-й случай заболевания коронавирусом. Тогда Китай погрузился в реалии эпидемии.

Как через год после выявления Covid-19 выглядят улицы Китая, рассказал Reuters.

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По словам китайского правительства, они почти победили коронавирус. Сейчас в Ухане до сих пор выявляют случаи заражения, но не более 20 в день.

Reuters собрал фото с Уханя, на которых его жители живут полноценной жизнью в рамках пандемии.

17 ноября 2019 года в Китае зафиксировали 1-й случай заражения коронавирусной инфекцией. Симптомы проявились у больных из города Ухань, а о случаях вспышки сообщили 31 декабря того же года.