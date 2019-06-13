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четверг, 13 июня 2019 08:41

Маск запустил еще одну ракету. Зрелищные кадры
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Ракета-носитель вывела на орбиту серию из трех спутников зондирования Земли.
Фото: Twitter SpaceX
Ракета-носитель вывела на орбиту серию из трех спутников зондирования Земли.
Ракета-носитель вывела на орбиту серию из трех спутников зондирования Земли.
Ракета-носитель вывела на орбиту серию из трех спутников зондирования Земли.

Ракету-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX запустили с космодрома Ванденберг в Калифорнии.

В космос она полетела с тремя канадскими спутниками RADARSAT Constellation - сообщают "РИА Новости".

Ракета-носитель вывела на орбиту серию из трех спутников зондирования Земли. Каждый аппарат весит около 1,4 тонн.

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125 канадских компаний участвовали в создании спутников. Созвездие RADARSAT Constellation придет на смену системам RADARSAT-1, которие действовали с 1995 по 2013 год, и RADARSAT-2, работает с 2007 года.

RADARSAT Constellation предназначена для наблюдения за погодными условиями, при ликвидации стихийных бедствий и наблюдением за морской навигацией. Заказчиком запуска выступает Канадское космическое агентство.

Первая ступень ракеты-носителя делает уже свой второй полет, ранее в марте она участвовала в тестовом запуске нового корабля Crew Dragon.

Генеральный директор Tesla Илон Маск рассказал о будущем двигателей нового суперкара компании - модели Roadster. Первые серийные Tesla Roadster начнут сходить с конвейера уже в 2020-м. Авто получит технологию, подобную тем, которые используются в ракетостроении.

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Дата
13
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