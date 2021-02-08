Маск раскрыл детали о конкурсе с вознаграждением в $100 млн

Победителей выберут после проверки изобретений участников. Фото: Reuters

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск раскрыл детали о стомиллионном вознаграждении за создание лучшей технологии с уловления и хранения углекислого газа.

Прием заявок на конкурс Xprize начнется в День Земли, который отмечают 22 апреля, пишет Tech Crunch.

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Маск назначил 15 призовых мест. Все изобретатели получат по $1 млн на расходы, а трое победителей — по $50, $20 и $10 млн соответственно. Участники конкурса будут иметь 4 года, чтобы представить свои решения сдерживания глобального потепления с помощью технологий захвата углерода из атмосферы.

Победителей выберут после проверки изобретений участников. Те должны извлекать не менее 1 т углерода в день. Разработки должны быть технически стабильными и способными в перспективе изымать углерод гигатоннами. Призовые места определят на День Земли 2025 года.

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Технологию захвата углерода с 2014 года используют на электростанциях в США и Канаде. Всего в мире несколько десятков проектов извлекают углерод из атмосферы. Имеется в виду процесс, включающий отделение углекислого газа от промышленных и энергетических источников, а также его долгосрочную изоляцию от атмосферы. Целью этого процесса является борьба с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды.