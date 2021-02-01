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Маск имплантировал чип в мозг обезьяны и научил ее играть в видеоигры

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Маск имплантировал чип в мозг обезьяны и научил ее играть в видеоигры
Такая технология поможет людям, которые получили травмы мозга и позвоночника, компенсировать упущенные возможности. Фото: pixabay.com

Нейротехнологический стартап Neuralink Илона Маска успешно имплантировал в мозг обезьяны чип, после чего животное смогло играть в видеоигры "силой мысли".

Об этом Маск рассказал, когда его спросили о последних разработках на базе в Сан-Франциско, пишет Bloomberg.

"У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе, которая может играть в видеоигры при помощи своего разума. Это счастливая обезьяна", - отметил миллиардер.

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По его словам, компания Neuralink рассчитывает, что подопытные обезьяны будут играть в интеллектуальный пинг-понг. Маск пообещал показать видео с обезьянами, играющими в видеоигры примерно через месяц.

Такая технология поможет людям, которые получили травмы мозга и позвоночника, компенсировать упущенные возможности с помощью имплантированного чипа. Универсальный нейроинтерфейс сможет обеспечить беспрепятственную коммуникацию человека и машины, а также помочь людям с поражениями нервной системы обойти наложенные ограничения человеческой природы.

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Neuralink — компания, занимающаяся разработкой мозговых имплантатов. Созданная при участии Илона Маска компания начала свою деятельность 2016 года.

В августе 2020-го Маск представил микрочип для мозга Link, благодаря которому можно будет подключать мозг к компьютеру. По словам Маска, после внедрения чипа Neuralink в мозг люди смогут общаться быстро и с большей точностью. Это позволит общаться без языковых средств, что приведет к исчезновению человеческой речи примерно через 5 лет.

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