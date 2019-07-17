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среда, 17 июля 2019 15:47

Илон Маск представил технологию, что читает мозг

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Илон Маск представил технологию, что читает мозг
Стартап Neuralink считывает информацию из мозга. Фото: Elliot Turner

Илон Маск впервые представил нейротехнологичний стартап Neuralink, который считывает информацию в мозге.

2017 года Neuralink создала гибкие "нити" для считывания информации из мозга, устройство для их автоматической имплантации и чип для считывания данных. Информацию с последнего можно передавать через USB-C, сообщает Bloomberg Businessweek.

"Это может прозвучать довольно странно, но в итоге мы достигнем симбиоза с искусственным интеллектом. Это не будет обязательной функцией, но вы сможете ее выбрать, если захотите", - сказал Маск.

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Тест разработки на крысах и обезьянах прошел успешно. Эксперименты на людях нейробиологи планируют начать во втором квартале 2020 года в Стэнфорде.

Технология представляет собой 6 нитей толщиной в 4-6 микрометров каждая с десятками электродов. Благодаря специальному устройству нити можно имплантировать автоматически за минуту. Во время процедуры не затрагиваются кровеносные сосуды.

Основная цель технологии - имплантация нитей парализованным людям. Это должно помочь им работать с компьютерами и телефонами с помощью собственных мыслей.

Илон Маск планирует, что импланты технологии Neuralink помогут людям общаться телепатически и загружать в мозг незнакомый иностранный язык.

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